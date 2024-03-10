الرئيس السيسي يهنئ أمير قطر بمناسبة حلول شهر رمضان

أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

الافتاء

وكانت استطلعت دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك خلال حفل بقاعة المؤتمرات بالازهر الشريف، وبدأ الحفل بقراءة القران الكريم.

ونقلت قناة اكسترا نيوز فاعليات الحفل الذى حضره اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف ممثلا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدين والسياسة وذلك فى ضيافة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.