محال مستثناة من مواعيد الإغلاق خلال رمضان .. تعرف عليها

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية أصدر قرارا بتحديد مواعيد غلق المحال والمطاعم خلال شهر رمضان، ليصبح حتى الساعة 2 صباحا.

أضاف "خالد قاسم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان، يوميًا الساعة الثانية صباحًا.

واسترسل: خدمة التيك آواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل مستمرة على مدار 24 ساعة، متابعا: الورش داخل الكتل السكنية ستغلق يوميًا الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

ولفت إلى أن هناك محال مستثناة من مواعيد الإغلاق، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

أوضح أن المواعيد ستعود لطبيعتها بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

