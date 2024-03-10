لطلاب المدارس والجامعات.. طرق صحيحة لتنظيم المذاكرة خلال شهر رمضان

يتزامن شهر رمضان مع امتحانات الميدتيرم وهى الامتحانات الشهرية لطلاب المدارس للفصل الدراسي الثاني، حيث تكثر الواجبات والامتحانات، مما يجعل الطلبة في تحد كبير للتوفيق بين الصيام والمذاكرة.

فى هذا الإطار يقدم تربويون نصائح هامة يجب اتباعها خلال شهر الصوم للتوفيق بينه وبين الدراسة.

أكدت الدكتورة أمل شمس أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من الضروري اختيار أوقات التركيز المرتفع، وعادة ما تكون بعد السحور أو بعد الفجر أو بعد الإفطار بساعتين.



أشارت أمل شمس خلال تصريحاتها لصدى البلد، إلى نيل قسط من الراحة قبل الإفطار حتى يكون الطالب مستعدا بعد الإفطار بساعتين للمذاكرة دون أن يكون مجهدًا.

أوضحت ضرورة الحرص على تنظيم مواعيد النوم الخاصة، على حسب الجدول اليومي للدراسة، بحيث تسفيد من اكثر استفادة من اليوم لان عادة شهر رمضان يكثر فيه المناسبات والبرامج الترفيهية والمسلسلات.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع، إلي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي الذي يمد الانسان بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، مع تقليل من تناول الأطعمة الدسمة، وهناك أطعمة تساعدك على التركيز .



وأضافت أنه على الطلاب تجنب المؤثرات في رمضان كالفضائيات، حيث تكثر البرامج والمسلسلات الرمضانية في هذا الشهر وتكون مضيعة الوقت، فضلا عن تجنب أجهزة المحمول وغيرها من الأجهز الإلكترونية التي ينشغل بها الطالب والتقليل من الزيارات العائلية الرمضانية.

ودعت الطلاب إلى الالتزام بالصلاة وأدائها في أوقاتها فهي مطمئنة للنفوس، وضرورة الاستفادة من أوقات رمضان في المذاكرة للحصول على نتائج أفضل في خلال الفصل الدراسي الثاني.