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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصير أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بعد زيادة البنزين والسولار

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

كشف مصادر مطلعة بالهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق مصير أسعار تذاكر القطارات بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار.

كشف مصادر مطلعة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق مصير أسعار تذاكر القطارات بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار.

أسعار تذاكر القطارات

وبشأن قطارات السكك الحديدية قال مصدر، من الهيئة في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن أسعار تذاكر القطارات لا تتغير إلا بقرار من وزير النقل لكونها مؤثرة على فئات كبيرة من الركاب.

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وأضاف أنه لا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات حتى الآن، على الرغم من تأثير زيادة أسعار السولار على تكلفة تشغيل قطارات الديزل.

وأشار إلى أن الهيئة قلصت خسائرها بشكل كبير خلال السنوات السابقة بفضل ترشيد الانفاق وفق خطة تسير عليها الهيئة فضلا عن تراجع معدلات الحوادث.

وكان أسامة عبد الرحمن، مدير القوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكد في وقت سابق التزام الهيئة بسداد أقساط القروض بانتظام، حيث بلغ إجمالي الأقساط التي تم سدادها 2022/23 حوالي 2.8 مليار جنيه.

زيادة أسعار تذاكر المترو


من جانبها أوضحت مصادر بالهيئة القومية بمترو الأنفاق لصدى البلد عدم وجود أي علاقة بين زيادة أسعار السولار والبنزين وزيادة أسعار تذاكر المترو، إذ إن قطارات المترو تعمل بالكهرباء، وليس لها أي صلة بالمنتجات البترولية.
 

وبشأن قطارات السكك الحديدية قال مصدر، من الهيئة في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن أسعار تذاكر القطارات لا تتغير إلا بقرار من وزير النقل لكونها مؤثرة على فئات كبيرة من الركاب.

وأضافت إنه لا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات حتى الآن، على الرغم من تأثير زيادة أسعار السولار على تكلفة تشغيل قطارات الديزل.

وأشار إلى أن الهيئة قلصت خسائرها بشكل كبير خلال السنوات السابقة بفضل ترشيد الانفاق وفق خطة تسير عليها الهيئة فضلا عن تراجع معدلات الحوادث.

وكان أسامة عبد الرحمن، مدير القوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكد في وقت سابق التزام الهيئة بسداد أقساط القروض بانتظام، حيث بلغ إجمالي الأقساط التي تم سدادها 2022/23 حوالي 2.8 مليار جنيه.

زيادة أسعار تذاكر المترو


من جانبها أوضحت مصادر بالهيئة القومية بمترو الأنفاق لصدى البلد عدم وجود أي تعليمات من الوزير بخصوص ارتفاع أسعار تذاكر المترو.

 

وقال المصدر إن رفع أسعار التذاكر يكون وفق خطة موضوعة ومعلنة وليس لها علاقة بزيادة أسعار الوقود من عدمه.

وأشار إلي عدم وجود أي علاقة بين زيادة أسعار السولار والبنزين وزيادة أسعار تذاكر المترو، إذ إن قطارات المترو تعمل بالكهرباء، وليس لها أي صلة بالمنتجات البترولية.

تذاكر القطارات تذاكر القطارات البنزين السولار وزير النقل

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