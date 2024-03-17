غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه.. تحذير جديد من السكة الحديد للركاب

جددت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، تحذيرها لركاب القطارات على جميع الخطوط، من تكرار ظاهرة الجلوس على أرفف الحقائب ومتعلقات الركاب داخل عربات القطارات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم للخطر، كذا على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة، يأتي ذلك استكمالًا للحملة التوعوية التي تطبقها وزارة النقل داخل هيئة السكة الحديد.

تحذير من السكة الحديد للركاب

وينص القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بـ السكة الحديد والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة، على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.

وتقضى المادة 9 بعدم جواز:

أ‌ - جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.

ب - ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب أو الأبواب المخصصة لذلك.

ج - ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.

د - إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف - الهلتات.

هـ - إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل دائرة المحطات، إلا بإذن من الموظف المختص، مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.

كما حذرت هيئة السكك الحديدية الركاب من تكرار ظاهرة الجلوس على أرفف الحقائب ومتعلقات الركاب داخل عربات القطارات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم إلى الخطر.

وفي وقت سابق ناشدت الهيئة القومية لـ السكة الحديد مصر ركاب القطارات الاحتفاظ بتذكرة الركوب حتى الوصول لاستخدامها فى الخروج من محطة الوصول، وكذلك استخدامها فى دخول محطة الركوب وذلك من خلال استخدام بوابات الدخول الإلكترونية التى تم تركيبها بعدد من المحطات، تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو

وأكدت وزارة النقل- حينها أهمية البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية، لافتة إلى أنه يتم تطبيق تشغيل البوابات كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

أما عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، انه لا توجد تعليمات رسمية بخصوص أي تعديل في أسعار تذاكر المترو في الفترة المقبلة، سواء بزيادة أو غيرها.

والجدير بالذكر، أن الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر تواصل عقد ندوات توعية للتصدي لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدي القطارات وتعطيل مسيرها، وذلك تحت رعاية المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة، وفي إطار تنفيذ تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بعقد ندوات توعية للتصدي لظاهرة.

وعقدت اليوم الأحد ندوة توعية بمدرسة المهندس منير عطية الإبتدائية بمنطقة العجيزى بمحافظة طنطا وبحضور العميد نادر عبدالمقصود - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد أح حسام كحيل - مدير عام الأمن بالهيئة وعبدالعزيز الصيرفي - مدير المدرسة وأماني السيد - مسئول وحدة رياض الأطفال ورئيس نقابة المعلمين أول طنطا وعدد من الطلاب بالمدرسة.

والهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر بالاضافة الي الاخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية.