اليوم قطع الكهرباء عن 24 منطقة بالقليوبية لهذا السبب

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن قطع التيار الكهربائي بمدينة بنها اليوم الجمعة الموافق 26 يناير من الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة صباحا من نفس اليوم.

وقالت الشركة إن المناطق المتأثرة بالقطع هى إشارة السكة الحديد -مجمع محاكم بنها _صوامع الغلال -مصنع الزيوت والصابون -المطحن الالي -الشركه الشرقيه -مصنع بهلر - مصانع توشيبا العربي.



كما سيتم قطع الكهرباء عن القرى الآتية وتوابعهم : سندنهور -فرسيس -كفر فرنسيس - الرمله -ميت العطار -ميت عاصم _مرصفا-مجول -طحله -كفر طحله ، وجزء من مدينة بنها وهى المنشية_الزراعه-كفر مناقر -عزبه السوق ،-عزبه البرنس -منيشه النور ، وذلك لعمل الصيانة اللازمة.