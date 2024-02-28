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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024

صدى البلد

يبحث كثير من المواطنين عن جدول مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024م خصوصا وأن هذه الفترة تشهد تنقلات كثيرة ومستمرة للمسافرين لمحافظات مختلفة.

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ويوضح صدى البلد، خريطة مواعيد القطارات في رمضان 2024

تسير هيئة السكة الحديد 800 رحلة يومية على جميع خطوطها، لخدمة المسافرين، وتستعد حاليا لتعديل مواعيد القطارات تماشيا مع مواعيد شهر رمضان 2024م لتناسب الجمهور. 

 

تستعد هيئة السكة الحديد للإعلان عن مواعيد عمل قطارات السكة الحديد في رمضان، استعدادا لاستقبال شهر رمضان بتعديل مواعيد عدد من القطارات لتناسب الجمهور خلال الشهر الكريم، حيث تم تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد خلال شهر رمضان المعظم عام 1445 - 2024.

ويستعرض صدى البلد مواعيد عمل السكة الحديد في رمضان بداية من يوم الإثنين 11 مارس 2024 الموافق الأول من رمضان لعام 1445هجريا تطبيق على النحو التالي :

 

- قيام قطار رقم 1915 سياحي خط القاهرة - المنصورة الساعة 3:20 عصرا بدلاً من الساعة 5:10 مساءً ليصل الساعة 5:40 مساءً بدلاً من الساعة 7:30 مساءً

 

- قيام قطار رقم 2027 تالجو خط القاهرة - الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00مساءً ليصل الساعة 10:30 مساءً بدلاً من الساعة 9:30 مساءً

 

- قيام قطار رقم 2026 تالجو خط الإسكندرية - القاهرة الساعة 7:45 مساءً بدلاً من الساعة 6:50 مساءً ليصل الساعة 10:15 مساءً بدلاً من الساعة 9:20 مساءً

 

- وقوف قطار رقم 3017 روسي مكيف خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع.

 

مواعيد قطارت رمضان 2024م 

- تعديل قطار رقم 586 روسي مكيف خط الإسكندرية - المنصورة من طنطا الساعة 4:25 عصرًا بدلاً من الساعة 4:35 عصرًا ليصل المنصورة الساعة 5:30 مساءًا بدلاً من الساعة 5:40 مساءًا

- قيام قطار رقم 157 روسي تهوية ديناميكية خط الأقصر - الإسكندرية من محطة بنها الساعة 8:40 مساءًا بدلاً من الساعة 8:26 مساءًا ليصل الإسكندرية الساعة 11:00 مساءًا بدلاً من الساعة 10:50 مساءًا

- تعديل موعد قطار رقم 32 روسي تهوية ديناميكية خط الإسكندرية - القاهرة من محطة قويسنا الساعة 9:36 مساء بدلا من الساعة 9:28 مساءً ليصل القاهرة الساعة 11:30 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 959 روسي مكيف خط القاهرة - الإسماعيلية ليتحرك الساعة 6:45 مساء بدلا من الساعة 7:50 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب خط طنطا - المنصورة ليتحرك الساعة 3:55 عصرًا بدلاً من الساعة 3:35 عصرا.

مواعيد قطارت رمضان 2024م جدول مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024م

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