أهدوا اللقب للرئيس السيسي | منتخب مصر للميني فوتبول يتوج بالبطولة العربية

توج منتخبنا الوطني للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" بلقب البطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول والتي استضافتها مصر ، ونظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين العربي والمصري ، على ملعب الإتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واختتمت منذ قليل .



وجاء تتويج منتخبنا عقب فوزه في مباراته الأخيرة بالبطولة على نظيره اللبناني بنتيجة 0/3 ، وأحرز اهداف مصر في المباراة علي غزال ، عادل مجدي كامل ، وزكريا أحمد .



وجاء تتويج منتخبنا باللقب بعد تقديمه أداء متميزا في جميع مبارياته في البطولة.



وجاء المنتخب الليبي في المركز الثاني والمنتخب التونسي في المركز الثالث.



وعقب المباراة أقيم حفل الختام الذي قدمته فتيات فرقة نور المقطم للفنون ، ثم أقيمت مراسم تسليم الجوائز للمنتخبات الثلاثة والحكام ومحمد الخضري رئيس لجنة المسابقات المسابقات و أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام ، و حمادة الغلبان مصمم تميمة البطولة ، كما توج الليبي أيوب العكروت بلقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف . وحسن صبره حارس مرمى لبنان احسن حارس بالبطولة .



ثم قام رئيس الاتحاد الليبي بتسليم درع تكريم من الاتحاد الليبي لـ أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي للعبة.



وقاد مراسم تسليم جوائز البطولة أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين العربي والمصري للميني فوتبول ، وأحمد دنش رئيس الاتحادين اللبناني والآسيوي للميني فوتبول ، ومحمد بن عبد الله رئيس الاتحاد التونسي للميني فوتبول ، ومفتاح عنيبة رئيس الاتحاد الليبي للميني فوتبول ، وفاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول ، وشهد الحفل حضور عديد من الشخصيات العامة الدبلوماسية قنصل عام دولة ليبيا واللواء طارق عبد الله رئيس نادي إيرو سبورت والدكتورة عبير عصام نائب رئيس إتحاد الثقافة الرياضية والمهندس جمال شعبان والمهندس مستور السرحاني والفنان مجدي كامل والفنان عمر عبد الوهاب . والأستاذ محمود سمير النشاشقي

من جانبه أعرب أحمد سمير سليمان عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة خاصة وأنها على أرض مصر.

وقال سمير :" التتويج باللقب لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج تعب ومجهود كبير بذل على مدار أكثر من أربع سنوات ، واسفر عن أن منتخبنا الوطني يصبح في المركز التاسع بالتصنيف العالمي ، وبطل افريقيا وبطل العرب بالإضافة لإنجاز منتخب السيدات والشباب بتحقيق كل منهم للمركز الرابع على العالم ، بالاضافة للانجازات المحلية.



وأهدى سمير واللاعبين اللقب للرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنيين لقاءه لتسليمها وإهداءه الكأس.



وتوجه سمير بالشكر لكل من ساهم في إنجاح البطولة وخروجها بما يليق بإسم مصر ، مهنئا اللاعبين والجهاز الفني وموجها الشكر لهم على ما بذلوه من جهد وعرق من أجل رفع علم مصر عاليا لتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.



وضمت قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين :



وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من: هشام خميس، علي غزال، مروان عيسى، طارق باهي، جمال محمد مبروك، محمود ضاحي، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، عبدالرحمن إبراهيم، أحمد مصطفى، محمود جمال فاروق، أحمد بخيت، عادل مجدي كامل، زكريا أحمد، إيهاب طه.

فيما يتكون الجهاز الفني من، أنسي نبيل مديرًا فنيًا، شريف عبد السلام مدربًا عامًا، عصام أحمد مدربًا، ياسر عزت مدربًا لحراس المرمى، لواء طبيب محمد رضا عوض طبيبًا، أشرف الليلي، أخصائي علاج طبيعي، السيد رجب إداري المنتخب.

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