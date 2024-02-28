مكرّمة باحتفالية قادرون باختلاف : أشكر الرئيس السيسي على دعمه الكبير

أعربت بسمة ثابت إحدى المكرمين في إحتفالية قادرون بإختلاف عن سعادتها لمشاركتها بالاحتفالية ، مؤكدة أنها لأول مرة تشارك بها.



وأضافت بسمة ثابت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلة :" بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير واهتمامه، وكان يوم تاريخي، وعشت لحظات جميلة".

وفي سياق متصل، أعربت جنة الله صبحي أحد المكرمين في احتفالية قادرون باختلاف عن سعادتها بالقيام بإستعراض أمام الرئيس السيسي، قائلة:"كنت فخورة جدا إني كنت أمام الرئيس السيسي، الرئيس له فضل كبير عليا منذ صغري".



