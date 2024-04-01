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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية البطاطس القرديحي

صدى البلد

تأتى صينية البطاطس فى مقدمة الأكلات الرئيسية الشائعة فى مصر لكنها تتطلب نوعا من اللحوم لكى يصبح مذاقها شهى ومع غلاء الأسعار أصبح من الصعب توفيرها بشكل دائم.

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ونعرض لكم طريقة عمل صينية البطاطس القرديحي للشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير طاجن البطاطس:

نصف كيلو بطاطس شرائح
3 فص ثوم
ملعقة ونصف سمنة
2 كوب مرقة
3 حبات طماطم معصورة
1 حبة بصل كبيرة شرائح
ملح- فلفل أسود

طريقة عمل صينية البطاطس:

* فى حلة بها سمن شوح البصل ثم نضيف عصير الطماطم ويترك ليسبك قليلا.

* ضعي البطاطس مع الثوم المفروم والشوربة وتدخل الفرن حتى نضج صينية البطاطس .

صينية البطاطس طاجن البطاطس طريقة عمل صينية طريقة عمل صينية البطاطس نجلاء الشرشابي

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