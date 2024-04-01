فاكهة شهية غير متوقعة تعالج 10 أمراض.. أبرزها الاكتئاب

تعد الفراولة من أكثر الفواكه المفضلة للكبار والصغار ولكن لا يعلم الكثير من الأشخاص أنها علاج فعال لعدد كبير من الأمراض

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم أهم فوائد الفراولة الصحية

1. غنية بمضادات الأكسدة:

تحتوي الفراولة على كمية عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج والأنثوسيانين، التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الشيخوخة.

2. صحة القلب:

تُساعد الفراولة على خفض ضغط الدم والكولسترول، وتُقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين كما أنها غنية بالبوتاسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة القلب.

3.صحة الجهاز المناعي:

يُساعد فيتامين ج الموجود في الفراولة على تعزيز صحة الجهاز المناعي ومُقاومة العدوى.

4. تحسن الجهاز الهضمي:

تحتوي الفراولة على الألياف الغذائية، التي تُساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

5. مُحاربة للالتهابات:

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة على تقليل الالتهابات في الجسم.

6. مُفيدة لصحة البشرة:

يُساعد فيتامين ج الموجود في الفراولة على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو عنصر ضروري لصحة البشرة. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة تُحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

7. مُساعدة في إنقاص الوزن:

تحتوي الفراولة على سعرات حرارية قليلة، مما يجعلها فاكهة مناسبة لمن يرغبون في إنقاص الوزن.

8. مُحسنة لصحة الدماغ:

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

9. مُفيدة لصحة العيون:

يُساعد فيتامين أ الموجود في الفراولة على تحسين صحة العيون ومنع أمراض العيون المرتبطة بالعمر.

10. مُضادة للاكتئاب:

تُساعد الفراولة على تحسين المزاج ومُقاومة أعراض الاكتئاب.