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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقييد اليدين .. لغز العثور على جثة شاب داخل كمبوند بالجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على شاب مقيد وعلى جسده آثار تعذيب في كمبوند بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

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تفاصيل العثور على جثة شاب في الجيزة

تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن حارس عقار عثر على الشاب مقيد القدمين بقطعة قماش وبه إصابات بالغة وتوفى متأثرا بإصابته.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الشاب تم التعدي عليه وإصابته ثم تقيده وإلقائه في مكان العثور عليه، حيث تبين وجود آثار تقييد وتعذيب بأماكن متفرقة في الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بورود بلاغا من حارس عقار بالعثور على جثة شاب مقيد وبها آثار تعذيب، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

الجيزة مديرية امن الجيزة قطعة قماش حارس عقار أكتوبر

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