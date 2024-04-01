مأساة على الإفطار.. مصرع طالب وإصابة 6 من أسرة واحدة بطريق الواحات

لقي طالب مصرعه وأصيب 6 آخرين من أسرة واحدة، في حادث تصادم بطريق الواحات، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه في أثناء سير سيارة ربع نقل بطريق الواحات، قيادة محمد يوسف (35 سنة) “حداد” -مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم - اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة “أحمد” 13 سنة طالب، وإصابة كل من “حلاوتهم .ع ” 25 سنة ربة منزل مصابة بجرح قطعى بالرأس، وإصابة “عبد الرحمن” 11 سنة بكدمات وسحجات بالرأس، و “إلهام” مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وشملت قائمة المصابين: “مصطفى” 6 شهور مصاب بكدمات بالوجه، و “إيهاب عطيه” 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم شقيق المصابة الثانية.

تولت النيابة العامة التحقيقات.