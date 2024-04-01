صاروخ كهربائي.. مصرع عامل زجاج بطريقة مأساوية في أكتوبر

لقي عامل مصرعه في حادث مؤسف بمدينة ٦ أكتوبر، حيث توفي عامل إثر إصابته بصاروخ تقطيع زجاج، ونُقلت جثته للمشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بوجود جثة داخل محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثانٍ.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن بقيادة العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم أحمد السويركى وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، حيث عثروا على جثة “محمد م” (50 سنة)، عامل داخل المحل ملكه، ومصاب فى بطنه بجرح عميق.

وبسؤال شهود الواقعة، أفادوا بأنه في أثناء قيام المتوفى بقطع “البرواز” الخاص بالزجاج، مستخدمًا الصاروخ اليدوي، سقط الصاروخ من يده، ما أدى إلى إصابته بالبطن ونتج عنها نزيف حاد، وتوفي قبل وصوله للمستشفى، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.