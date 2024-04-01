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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتدى عليها تحت تهديد السلاح.. القصة الكاملة لإعدام عاطل بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يراع حرمة الدم، وارتكب جريمة شنعاء حيث اعتدى عاطل على ابنة زوجته بالإسكندرية كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض. 

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها بمحل سكنهم، بدائرة القسم.

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وكشفت التحقيقات، قيام المتهم "س.ع.ص" عاطل ، حال كونه زوج والدة المجني عليها "م.م.ع" 17 سنة، وأنه من متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين ، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها ، وتعدي عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح ،وهددها بالقتل.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بمعاقبة  المتهم "س.ع.ص" بالاعدام شنقا  فيما أسند إلى المتهم ، لاتهامه بالتعدى على المجني عليها.

 

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