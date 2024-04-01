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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيت الرفاعي الحلقة 22.. حريق مصنع صبري عبد المنعم ومقتل حنان فكري

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

بدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل بيت الرفاعى بإطلاق النار على نسمة "حنان فكرى" ومقتلها في أيدي ياسين "أمير كرارة" الذى وصل إليها وبمجرد الإمساك بها تتعرض لإطلاق النار من ظهرها وتفارق الحياة، وفى نفس الوقت يتصل عجوزة مساعد فاروق به ويخبره بأن كل شيء تم كل خطط.

 

يعود ياسين ويخبر الريس مهدى "حمدى هيكل" بما حدث وأن نسمة قتلت أمام عينه، وأنه سيعود إلى القاهرة بعد ضياع آخر دليل لإثبات براءته من تهمة قتل والد، وفى نفس الوقت يتعرض مصنع الورق الخاص بالحاج عفيفى "صبرى عبد المنعم" للحرق بالكامل بفعل فاعل حيث انتقم المعلم نعمانى من عفيفى بسبب ياسين الذى لم يرضخ لطلباته في المشاركة بنسبة النصف.
 

وكانت قد بدأت الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك يظهر من خلاله الشقيقان “ياسين” أمير كرارة، و“يحيي” تامر نبيل، وهما في غاية سعادتهما بالماضي وتقربهما من بعضهم البعض بعكس ما يحدث في الوقت الحاضر بسبب تصديق “يحيي” بقتل شقيقه “ياسين” لوالدهما.

 جاء عميل لشركة الرفاعي السياحية ولم يتواجد فاروق لمقابلته فاضطر “يحيي” لمقابلته، ليكتشف مفاجاة بأن المبالغ التي يتعامل بها مع العملاء بعكس ما بلغه “فاروق” تمامًا، وهو ما ادخل الشك في قلبه تجاه ابن عمه “فاروق” وقرر البحث عن الحقيقة.

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تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

 

البحث عن الحق تامر نبيل بيت الرفاعي بفعل فاعل حريق مصنع

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