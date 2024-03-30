عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كواليس مسلسل بيت
كواليس مسلسل بيت الرفاعي

نشر الفنان تامر نبيل صورًا جديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك من كواليس مسلسل “بيت الرفاعي” الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وكتب تامر نبيل معلقًا: “الرفاعية الحبايب .. مسلسل بيت الرفاعي”.

txt

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

txt

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، ويجسد تامر نبيل دور يحيي الرفاعي ضمن أحداث المسلسل وذلك في إطار شعبي شيق.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

أعمال تامر نبيل تامر نبيل أبطال مسلسل بيت الرفاعي مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

موضوعات متعلقة

مسلسل صدفة الحلقة 20| عصام السقا ينجح في النصب على ريهام حجاج

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 20 .. خالد النبوي يطلب من مايان السيد أن تترك مروان

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

سلمي أبو ضيف: لسة مش مستوعبة نجاح مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

مسلسل صدفة الحلقة 19.. خيانة عصام السقا لريهام حجاج

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 19 .. خالد النبوي يرفض زواج ابنته

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسمين رئيس تحاول قتل ياسر جلال

ترشيحاتنا

عمر جابر: تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيوتشر بالكونفدرالية

حكم قراءة سورة الإخلاص بين ركعات التراويح .. دار الإفتاء ترد

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

فرصة لإشباع رغبته .. نيابة أكتوبر تحيل قضية الطفل وسيم إلى الجنايات

بعد براءة نسرين طافش .. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك بمقدار 24 مليار جنيه في أسبوع.. اعرف السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

تحذير .. أطعمة منتشرة في رمضان تدمر خصوبة الرجال

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

فيديو

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ