تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

نشر الفنان تامر نبيل صورًا جديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك من كواليس مسلسل “بيت الرفاعي” الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وكتب تامر نبيل معلقًا: “الرفاعية الحبايب .. مسلسل بيت الرفاعي”.

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، ويجسد تامر نبيل دور يحيي الرفاعي ضمن أحداث المسلسل وذلك في إطار شعبي شيق.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.