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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

هلا السعيد
هلا السعيد

أشادت الفنانة هلا السعيد بمشاركة الفنان فتحي عبد الوهاب فى مسلسل المداح 4 الذى يعرض فى الماراثون الرمضاني 2024.

وقالت هلا السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن وجود الفنان فتحي عبد الوهاب فى الجزء الرابع من مسلسل المداح هو إضافة كبيرة للعمل، وصنع أجواء مميزة وكوميديا فى الكواليس، عكس طبيعة دوره فى المسلسل .

وعن الاختلاف الملحوظ فى شخصية هبة التى تجسدها هلا السعيد على مدار أجزاء المسلسل، قالت هلا السعيد: أن شخصية هبة تشهد فى هذا الجزء اختلافا بسبب التروما التى تواجهها بعد أن قتلت والدتها، ولكن الجن المصاحب لها فى هذا الجزء، أضعف من الأجزاء الماضية.

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وانضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، بجانب صفاء جلال ويوسف حمادة هلال.

ويعرض مسلسل "المداح أسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC  مصر ومنصة شاهد. 

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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