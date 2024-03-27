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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مس وأمراض نفسية.. هلا السعيد تكشف أسرارها ومفاجآت مشاركتها في «المداح 4»

الفنانة هلا السعيد
الفنانة هلا السعيد

تحدثت الفنانة هلا السعيد عن شخصية هبة التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل المداح الموسم الرابع، الذي يعرض بموسم مسلسلات رمضان 2024.

وقالت الفنانة هلا السعيد خلال حوارها ببرنامج Out Box عبر سوشيال قناة صدى البلد: «وقت تقديم مشاهدي في المسلسل كانت هناك صعوبة، متابعة: لم يكن لدي مرجع لأقدم عليه شخصية هبة، ولهذا كنت أعتمد على خيالي.

 

وعن كواليس المسلسل، أوضحت: كنت أرى واتخيل واسمع أصواتًا كي تدخل في الشخصية.

واستكملت هلا السعيد حديثها، قائلة: «بعد عرض الموسم الثالث من المسلسل وجدت عدد من أصدقائي أنهم كانوا يمرون بما مرت به هبة من مس، ولهذا كنت سعيدة أنني استطعت أن اجسد ما يحدث».

وتحدثت عن الجديد الذي تقدمه في مسلسل المداح 4 عن الأجزاء السابقة، قائلة: «هناك زيادة عن المس والأمراض النفسية.. هعمل مصيبة سودا».

المداح الفنانة هلا السعيد رمضان مسلسل المداح اخبار التوك شو

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