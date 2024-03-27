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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح 4 الحلقة 18.. القبض على حمادة هلال وظهور يسرا اللوزى وأحمد بدير

حمادة هلال
حمادة هلال

شهد مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 18 تطور جديد فى الأحداث حيث يواجه صابر العديد من الأزمات بسبب الجن. 

تبدأ الأحداث بظهور الجنية مليكة (سهر الصايغ) داخل منزل الحاج زايد (منير مكرم) الذي استنجد بصابر المداح لعلاج ابنته فاطمة من تأثير الجن بالرقية الشرعية، تخبر مليكة المداح أنها بدأت "تقرب تاخذ حقها منه" وفجأة تموت فاطمة، وهو ما يجعل الحاج زايد يتهم صابر المداح بقتلها ويسجن.

تظهر روح الشيخ سلام (أحمد بدير) والد صابر المداح، لعم خضر (محسن محي الدين) في المنام ويطلب منه البقاء بجانب صابر حتى يصل إلى الورث.

يخرج حسن سلام (خالد سرحان) من السجن، وتسيطر الشرطة على أرضه التي تحتوي على آثار، ويتهم حسن زوج طليقته زين (محمد عز) بكونه السبب فيما حدث له.

يتضح أن تامر شلتوت هو من يتعاون مع الجنية مليكة، ويخبرها أنهما يخدمان مصالح الجن قزح ضد صابر المداح.

تستفيق فاطمة خلال تشريح جثتها داخل المستشفى، ويؤكد الطبيب الشرعي أنها كانت في غيبوبة سكر، تطلب فاطمة رؤية الشيخ صابر المداح بعد فك حبسه، وعندما يدخل عليها الغرفة تتحول فاطمة إلى ملاك تدعى تاج (يسرا اللوزي)، والتي أنقذته سابقا من ألاعيب الجن في الموسم الماضي من المسلسل.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
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