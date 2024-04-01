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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنقلات محدودة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات محدودة شملت مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار حرصه على خدمة العملية التعليمية وتطويرها.

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وشملت الحركة ترقية بعض المديري ووكلاء المديرين، وتصعيد آخرين، مع بقاء عدد من القيادات في مناصبهم الحالية.

 

شملت الحركة استمرار كل من: سامح داود، مديراً لإدارة دسوق التعليمية، هالة عزت محمد النواصرة، مديراً لإدارة قلين التعليمية، عبد المعبود على داود، مديراً لإدارة سيدي غازي، والسيد محمد الشافعي، مديراً لإدارة سيدى سالم، ياسر أحمد البرجي، مديراً لإدارة بلطيم التعليمية، وإصلاح كمال درغام، مديراً لإدارة البرلس، وخالد إبراهيم عباس، مديراً لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ونجاة حمدي حسن، مديراً إدارة غرب كفر الشيخ.

كما شملت الحركة تكليف كل من: حسن بسيوني إبراهيم، مديراً لإدارة بيلا التعليمية، ووائل هراس، مديراً إدارة فوة، وحمودة يونس، مديراً لإدارة الرياض، وعبدالله الحسيني، مديراً لإدارة مطوبس.

كما تضمنت استمرار كل من: هناء نويجي، وكيل إدارة دسوق التعليمية، وإيهاب اللبيشي، وكيل إدارة سيدي غازي، وسمير يوسف، وكيل إدارة مطوبس، وأمينة الدعدر، وكيل إدارة بلطيم، وجميلة جناح، وكيل إدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد أحمد طه، وكيل إدارة الرياض، وفتحي عواد، وكيل إدارة قلين، وأحمد بسيوني، وكيل إدارة غرب، وعبدالقادر إسماعيل، وكيل إدارة الحامول، وعبدالحكيم حجازي، وكيل إدارة بيلا.

كما تضمن تكليف كل من: ماجد أبو العاطي بدر، وكيل إدارة البرلس، وحسام الدين حسين،  وكيل إدارة سيدى سالم، وعطية السيد محمد منصور، وكيل إدارة فوة.

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