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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام زكريا: «الحشاشين» أول عمل درامي يتجاوز فكرة التمجيد المطلق للبطل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن مسلسل الحشاشين يتميز بالدقة في اختيار مواقع التصوير والملابس وكافة الأدوات، الأمر الذي جعل المسلسل من أفضل الأعمال التاريخية التي قُدمت الفترة الحالية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدراما التاريخية المصرية، عادت بقوة بإنتاج مسلسل الحشاشين، حيث غابت لفترة طويلة ورجعت بهذا العمل الضخم.

وأشار إلى أن معظم الأعمال التاريخية التي قُدمت، كانت تدور حول شخصيات مثالية وعظيمة، وهذا أسهم في زيادة نزعة التمجيد، وبالتالي يفقد العمل الدرامي، ويجعلك تشعر بأنه عمل لتمجيد هذه الشخصية.

وتابع أنه من بعد مسلسل "الزيني بركات"، يعتبر مسلسل الحشاشين، أول عمل درامي يرصد شخصية سلبية، ومن الضروري أن يتم معالجة التاريخ من منظور الدراما، وهذا يعتبر أمرا موضوعيا للمؤلف.

وطالب من كُتاب الدراما التاريخية، عند رصد الشخصيات الإيجابية؛ إظهار كل الجوانب الشخصية سواء الإيجابية أو السلبية، فمسلسل الحشاشين أصبح أول عمل درامي يتجاوز فكرة التمجيد المطلق للبطل محور العمل الدرامي التاريخي.

الناقد الفني عصام زكريا مسلسل الحشاشين الحشاشين عصام زكريا محمد الباز

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