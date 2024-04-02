رئيس شركة العاصمة الإدارية: تنصيب الرئيس السيسي بمقر البرلمان افتتاح للمرحلة الأولى

كشف خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستقبال حفل تنصيب الرئيس السيسي وحلف اليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية.

وقال خالد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" العاصمة الإدارية سوف تظهر في أبهى صورة ".

وأضاف خالد عباس:" حفل تنصيب الرئيس حدث يتابعه العالم ويعتبر افضل دعاية للعاصمة الإدارية والعاصمة الإدارية بمثابة حلم تحقق".

وتابع خالد عباس:" تنصيب الرئيس السيسي في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية نعتبره افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة وانطلاق الجمهورية الجديدة ".

ولفت خالد عباس:" نحن في مرحلة التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية ".