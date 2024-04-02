هنا سيحلف الرئيس اليمين| الصور الأولى لقاعة تنصيب السيسي لولاية جديدة.. فخامة تليق بالحدث

داخل أروقة البرلمان المصري، أكبر البرلمانات بالشرق الأوسط، في العاصمة الإدارية الجديدة، يقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024؛ لحلف اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، ليكن هذا الحدث هو الأول الذي يتم تحت سقف البرلمان بمبناه الجديد.

وسترتبط انطلاقة البرلمان الجديد، بعهد جديد، وستكون مراسم تنصيب للرئيس السيسي للولاية الثالثة، على مرئى ومسمع الحضور المميز ما بين نواب شخصيات عامة.

فخامة وضخامة تستقبل الحدث التاريخي

وستتم مراسم التنصيب في القاعة الرئيسية بالبرلمان الجديد التي تتسم بالفخامة وتتسع لـ 1000 عضو وهو 3 أضعاف المبنى الحالي بالقصر العيني، لمساحتها الكبرى البالغة 3500 م2، وبارتفاع 65 مترا، وتتضمن أرجاؤها مكاتب لـ 3200 موظف.

مجلس النواب بالعاصمة الادارية

وشيد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية على مساحة 26 فدانا، لذلك تتوفر بداخله العديد من المباني الخدمية، فهو يتكون من بدروم ودور أرضي و8 أدوار متكررة، لتضم هذه المساحة الضخمة 720 مكتبا.

مكاتب مجلس النواب

كما يضم مبان خدمية بمساحة 34,000 م2 والمساحة البنائية 65,230م2، وتتكون من مبنى الخدمات الكهروميكانيكية، مسجد يسع لـ 250 مصل، مركز طبي، ومبنى خدمات للمجلس.

وإلى جانب ما سبق، يوجد مبنى أمني بمحطة إطفاء، وجراجات على دورين سعة 1500 سيارة، وأسوار بطول 1400 م/ط، و6 مداخل عبارة عن 2 مدخل رئيسي و4 مداخل فرعية.

قاعة برلمان العاصمة الإدارية

وأعلى القاعة الرئيسية؛ شيدت قبة وسطية من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم، بالإضافة إلى المساحات الخضراء التي تغطي المساحة الخارجية لـ مبنى البرلمان.

قبة قاعة البرلمان

أيقونة معمارية تفوز بالجوائز

شيد مبنى البرلمان الجديد من قبل شركة المقاولون العرب، ومكنته الاستعدادات التي تمت في البرلمان لنيل جائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية، كما اعتبرته الهيئات الهندسية أيقونة العمران الحديث في مصر.