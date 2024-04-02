عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هنا سيحلف الرئيس اليمين| الصور الأولى لقاعة تنصيب السيسي لولاية جديدة.. فخامة تليق بالحدث

صدى البلد

داخل أروقة البرلمان المصري، أكبر البرلمانات بالشرق الأوسط، في العاصمة الإدارية الجديدة، يقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024؛ لحلف اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، ليكن هذا الحدث هو الأول الذي يتم تحت سقف البرلمان بمبناه الجديد.

وسترتبط انطلاقة البرلمان الجديد، بعهد جديد، وستكون مراسم تنصيب للرئيس السيسي للولاية الثالثة، على مرئى ومسمع الحضور المميز ما بين نواب شخصيات عامة.

txt

مخيفة ومرعبة.. حكاية جزيرة تملؤها الدمى المشوهة في كل مكان

txt

توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل

فخامة وضخامة تستقبل الحدث التاريخي

وستتم مراسم التنصيب في القاعة الرئيسية بالبرلمان الجديد التي تتسم  بالفخامة وتتسع لـ 1000 عضو وهو 3 أضعاف المبنى الحالي بالقصر العيني، لمساحتها الكبرى البالغة 3500 م2، وبارتفاع 65 مترا، وتتضمن أرجاؤها مكاتب لـ 3200 موظف.

مجلس النواب بالعاصمة الادارية

وشيد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية على مساحة 26 فدانا، لذلك تتوفر بداخله العديد من المباني الخدمية، فهو يتكون  من بدروم  ودور أرضي و8 أدوار متكررة، لتضم هذه المساحة الضخمة 720 مكتبا.

مكاتب مجلس النواب

كما يضم مبان خدمية بمساحة 34,000 م2 والمساحة البنائية 65,230م2، وتتكون من مبنى الخدمات الكهروميكانيكية، مسجد يسع لـ 250 مصل، مركز طبي، ومبنى خدمات للمجلس.

txt

علماء الآثار مرعوبون من مومياء شابة عثر عليها بمقبرة مصرية قديمة|ما قصتها؟

txt

بعد 50 عامًا من الغياب.. كيف تستعد وكالة ناسا لـ رحلة القمر

وإلى جانب ما سبق، يوجد مبنى أمني بمحطة إطفاء، وجراجات على دورين سعة 1500 سيارة، وأسوار بطول 1400 م/ط، و6 مداخل عبارة عن 2 مدخل رئيسي و4 مداخل فرعية.

قاعة برلمان العاصمة الإدارية 

وأعلى القاعة الرئيسية؛ شيدت قبة وسطية من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم، بالإضافة إلى المساحات الخضراء التي تغطي المساحة الخارجية لـ مبنى البرلمان. 

قبة قاعة البرلمان 

أيقونة معمارية تفوز بالجوائز

شيد مبنى البرلمان الجديد من قبل شركة المقاولون العرب، ومكنته الاستعدادات التي تمت في البرلمان لنيل جائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية، كما اعتبرته الهيئات الهندسية أيقونة العمران الحديث في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

موضوعات متعلقة

مخيفة ومرعبة.. حكاية جزيرة تملؤها الدمى المشوهة في كل مكان

توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل

علماء الآثار مرعوبون من مومياء شابة عثر عليها بمقبرة مصرية قديمة|ما قصتها؟

بعد 50 عامًا من الغياب.. كيف تستعد وكالة ناسا لـ رحلة القمر

يحتاج 24 شهرا لعبوره.. أطول مسار في العالم يقع في هذه الدولة

تكنولوجيا جديدة تزيح الغطاء عن كواكب وأرض جديدة

لأول مرة.. زواج توأم ملتصق يثير حالة من الجدل في العالم

أرض الغليان.. وادي الموت أعلى مناطق العالم حرارة| أين يقع؟

ترشيحاتنا

الكرتونة بـ135 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض تشهد انخفاضا بالأسواق

لأول مرة في مصر.. مركز القلب الرياضي يقتني جهازا لمتابعة اللاعبين عن بُعد

هنا سيحلف الرئيس اليمين| الصور الأولى لقاعة تنصيب السيسي لولاية جديدة.. فخامة تليق بالحدث

مسئولة بصندوق النقد: المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي لمصر

انتهاك واضح.. العراق يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

أخبار الفن| هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكسوف الكلي للشمس قرب.. وهذا سر اهتمام العالم به

بترقص بالعباية.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

شاهد.. الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "شقو"

وضعت شروطا قاسية.. حقيقة عودة شيرين إلى حسام حبيب.. وعلاقة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بها

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ