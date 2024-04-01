أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن مراسم تنصيب الرئيس السيسي غدا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن مراسم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، مشيرا الى أن العاصمة الإدارية الجديدة تستعد لاستقبال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، غدا الثلاثاء؛ لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه يكون موعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في اليوم التالي لأداء اليمين الدستوري يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 المقبل، وتتم إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن يعقد البرلمان جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثالثة؛ مشيرا إلى أنه العالم أجمع أداء السيسي لليمين اادستورية أمام مجلس النواب.