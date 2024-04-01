عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن مراسم تنصيب الرئيس السيسي غدا

السيسي
السيسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن مراسم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، مشيرا الى أن العاصمة الإدارية الجديدة تستعد لاستقبال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، غدا الثلاثاء؛ لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه يكون موعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في اليوم التالي لأداء اليمين الدستوري يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 المقبل، وتتم إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن يعقد البرلمان جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثالثة؛ مشيرا إلى أنه العالم أجمع أداء السيسي لليمين اادستورية أمام مجلس النواب.

أحمد موسى أداء اليمين الدستورى الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديد اليمين الدستورية حنفى جبالى عبدالفتاح السيسي مجلس النواب الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

موضوعات متعلقة

عاجل.. أحمد موسى: السيسي يفوز بجائزة بطل السلام من برلمان البحر المتوسط

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين.. اعرف عيار 21 بكام| فيديو

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

لتجنب الغرامة.. مايكروسوفت تتخذ قرارًا صعبًا بشأن تطبيق Teams 

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يعلن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة

راح ومعاه السر.. انقضاء الدعوى في اتهام عامل بهتك عرض فتاتي البساتين

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن مراسم تنصيب الرئيس السيسي غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز شقة إسكان اجتماعي.. شوف الشروط والأماكن وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ