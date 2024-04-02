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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجهة اللاعب المصري عمر مرموش خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب عبر فيسبوك: “مرموش سوف يكون نجم الانتقالات الأوروبية هذا الصيف، وثمنه سوف يتجاوز ٥٠ مليون جنيه إسترليني، وغالبا سوف ينتقل إلى ليڤربول أو توتنهام”.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على رأس التشكيل الرسمي لفريقه آينتراخت فرانكفورت لخوض لقاء يونيون برلين، اليوم السبت، بالجولة 27 للدوري الألماني.

وخاض مرموش مرانًا وحيدًا قبل اللقاء، أمس الجمعة، بعد تأخر حضوره من مصر عقب المشاركة أمام نيوزيلندا وكرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية.


ورغم تأخر عودة مرموش من مصر عقب فترة التوقف الدولي، إلا أن مدربه دينو توبمولر فضل مشاركته أساسيًا في لقاء يونيون برلين.

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