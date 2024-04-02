أحدث ظهور لإمام عاشور بعد الجراحة رفقة كهربا.. شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر كهربا برفقة إمام عاشور في ظهور جديد عقب خوضه جراحة بالكتف.

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدوليمن أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.