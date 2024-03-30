عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت في مواجهة نادي برلين

تواجد النجم المصري عمر مرموش على رأس التشكيل الرسمي لفريقه آينتراخت فرانكفورت لخوض لقاء يونيون برلين، اليوم السبت، بالجولة 27 للدوري الألماني.



وخاض مرموش مرانًا وحيدًا قبل اللقاء، أمس الجمعة، بعد تأخر حضوره من مصر عقب المشاركة أمام نيوزيلندا وكرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية.



ورغم تأخر عودة مرموش من مصر عقب فترة التوقف الدولي، إلا أن مدربه دينو توبمولر فضل مشاركته أساسيًا في لقاء يونيون برلين.

وسجل عمر مرموش 10 أهداف في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي وصنع 6 آخرين خلال 21 مباراة خاضها.

وارتبط مرموش بالرحيل للدوري الإنجليزي في الموسم الجديد في ظل اهتمام عدة أندية بضمه على رأسها ليفربول ونيوكاسل وآرسنال وتوتنهام.



وشهد تشكيل فرانكفورت مشاركة اللاعب التونسي إلياس سخيري، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن منتخب بلاده في معسكر الشهر الجاري