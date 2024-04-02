خالد البلشي عن حفل إفطار نقابة الصحفيين: احتفلنا بيوم التأسيس

علق خالد البلشي نقيب الصحفيين، على حفل إفطار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قائلا:" كل عام والصحفيين بخير".

وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" ما نفعله هو حق للجمعية العمومية من الصحفيين ".

وتابع خالد البلشي:" نسعى بقدر الإمكان أن نساند وندعم الصحفيين واحتفلنا أمس بيوم تأسيس النقابة الذي يأتي بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني ".

وأكمل خالد البلشي :" اجتمعنا أمس في النقابة للاحتفال بيوم تأسيس النقابة وهو يوم الدفاع عن مهنة الصحافة ".