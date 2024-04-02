البيت الأبيض: لدينا تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية بدمشق

أعلن البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنه على علم بتقارير عن ضربة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق.

وذكر المرصد السوري، مساء أمس الإثنين، أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في درعا ردا على إطلاق صاروخ باتجاه الجولان

وكشف التلفزيون السوري الرسمي، الإثنين، أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، مما خلف مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".

وتابع: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.. وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".



من جهته، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن بوقوع "هجوم إسرائيلي" استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق.