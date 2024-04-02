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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احترسي.. علامات تشير إلى أنك لا تهتمين بزواجك

علامات تشير إلى أنكِ
علامات تشير إلى أنكِ لا تهتمين بزواجك

تحدث الاهتمامات والمشاعر الشخصية بشأن الزواج بشكل مختلف من شخص لآخر، إلا أنه قد تكون هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى عدم الاهتمام بالزواج، ومع ذلك، يجب ملاحظة تحديد مشاعرك الشخصية والعوامل المحيطة بحياتك بشكل دقيق، إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى عدم الاهتمام بالزواج، ولكن يجب أن تقومي بتقييم وضعك الشخصي بناءً على سياقك الفردي كشفها عنها الدكتور سلمان إمام استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لصدى البلد.

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احترسي علامات تشير إلى أنكِ لا تهتمين بزواجك

عدم الرغبة في إنشاء علاقة طويلة الأمد: إذا كنتِ لا تشعرين بالاستعداد للتزام طويل الأمد مع شريك حياتك، وتفضلين البقاء عزباء أو تفضلين الاهتمام بأهدافك الشخصية والمهنية، فقد يشير ذلك إلى عدم الاهتمام بالزواج.

عدم القدرة على بناء علاقات عاطفية: إذا واجهتِ صعوبة في تطوير والاحتفاظ بعلاقات عاطفية عميقة ومستدامة، فقد يكون ذلك إشارة إلى عدم الاهتمام بالزواج.

الاهتمام بالحرية الشخصية والاستقلالية: إذا كنتِ تقدسين حريتك الشخصية وتفضلين العيش بحرية والتركيز على حياتك الفردية دون أن تشعري بالحاجة إلى الزواج، فقد يدل ذلك على عدم الاهتمام بالزواج.

الانشغال بالتحصيل العلمي أو العمل: قد يكون لديكِ اهتمام قوي بالتحصيل العلمي أو التطور المهني الذي يأخذ وقتًا وجهدًا كبيرين، مما يؤثر على رغبتك في الزواج أو تأجيله.

يجب أن تتذكري أن قرار الزواج هو قرار شخصي يعتمد على قيم وأولويات الفرد، إذا كنتِ تشعرين بعدم الاهتمام بالزواج، فقد يكون من المفيد استكشاف أسبابك ومشاعرك الشخصية والتحدث مع شريك حياتك المحتمل أو مستشار متخصص للحصول على نصيحة ودعم إضافي.

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