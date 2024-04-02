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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور رئيس الجامعة.. من أجل مصر عين شمس تنظم حفل الإفطار السنوي

جانب من حفل الافطار
جانب من حفل الافطار

نظمت  أسرة طلاب من اجل مصر جامعة عين شمس، حفل الإفطار السنوي، تحت رعاية  وحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبمشاركة اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

وأقامت  أسرة طلاب من اجل مصر حفل إفطارها السنوي بتنظيم وإشراف إبراهيم سعيد امين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب وطارق احمد مدير رعاية الشباب والدكتور احمد ديهوم رائد اسرة طلاب من اجل مصر بالجامعة .

وذكرت أسرة من أجل مصر في بيان لها، أن حفل الإفطار السنوي يأتي في إطار توطيد أواصر الأخوة والمودة بين أبناء الجامعة ومنتسبيها، وحرصا من إدارة الجامعة على تقليد سنوي بشأن إقامة حفل للإفطار في أحد أيام شهر رمضان المبارك .

شارك في حفل الإفطار السنوي لـ  أسرة طلاب من اجل مصر جامعة عين شمس،  الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق؛ والدكتور صفاء شحاته عميد كلية التربية؛ ولفيف من وكلاء الكليات وقيادة الجامعة و جمع قارب الثمانمائة فرد من داخل اسرة طلاب من اجل مصر وخارجها.


وقد ساد الحفل روح من البهجة وتعطرت أجواؤه بروح من الإخوة والمودة، كما جسد الحضور روح الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية لأبناء وشركاء الوطن الحبيب مصر.

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