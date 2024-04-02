كلمتين وبس لفؤاد المهندس يعود من جديد في المطرية

رصد موقع “صدى البلد” رسمة في شارع عزبة حمادة في المطرية لبرنامج كلمتين و بس الذي كان يقدمه النجم الراحل القدير فؤاد المهندس.
يذكر أن تلك البرامج من تراثنا الإذاعي والتي لاقت نجاحًا مبهرًا برنامج "كلمتين وبس" للفنان فؤاد المهندس، وهو برنامج اجتماعي يعالج السلبيات الذي كانت موجودة في المجتمع.
ويذكر أن كعادتهم السنوية حرص أهالي منطقة المطرية، على تنظيم حفل إفطار سنوي يجمع الكل على مائدة واحدة، يوم 15 رمضان الماضي.
وحرص الجميع على التجهيز لحفل الإفطار بإعداد الأنوار والزينة بشكل مبهجة، والنساء داخل بيوتها في تحضير أشهى الأكلات.
مائدة إفطار "عزبة حمادة" بالمطرية رصدت حكاية أصالة، 10 سنوات قدم فيها أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطار جماعي يجتذب أكثر من 1500 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي آخر في أي حي آخر.