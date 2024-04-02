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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

استعدى للعيد.. وصفات طبيعية للتخلص من جلد الوزة بخطوات بسيطة

جلد الوزة
جلد الوزة

لم يتبقَ على العيد سوى أيام قليلة، وتود كل فتاة وسيدة الظهور بأفضل إطلالة وشكل جميل وأنيق، لذلك نقدم بعض الوصفات الطبيعية البسيطة التي يمكن استخدامها للتخلص من جلد الوزة والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة قبل العيد، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”:

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وصفات طبيعية للتخلص من جلد الوزة بخطوات بسيطة

قناع العسل واللبن: قومي بمزج ملعقتين من العسل الطبيعي مع ملعقة من اللبن الطبيعي، ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يحتوي العسل على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، في حين يساعد اللبن على تفتيح البشرة وتنعيمها.

قناع الشوفان وزيت اللوز: امزجي ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الطبيعي حتى تحصلي على عجينة، ضعي العجينة على بشرتك ودلكيها بلطف لبضع دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

يعمل الشوفان على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، بينما يساعد زيت اللوز على ترطيب البشرة وتغذيتها.

قناع الأفوكادو وزيت جوز الهند: قومي بمزج لحم نصف أفوكادو ناضج مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الأفوكادو يحتوي على الدهون الصحية والفيتامينات التي تغذي البشرة وتجعلها ناعمة ومشرقة، في حين يعمل زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتهدئتها.

تقشير السكر وزيت الزيتون: اخلطي ملعقتين من السكر البني مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون للحصول على خليط، قومي بتدليك الخليط بلطف على بشرتك بحركات دائرية لمدة دقيقة أو اثنتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يساعد تقشير السكر على إزالة الجلد الميت وتحفيز التجدد الخلوي، في حين يغذي زيت الزيتون ويرطب البشرة.

تذكري أن تقومي بتجربة أي وصفة على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقها على وجهك للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات جلدية سلبية، كما ينصح بتكرار هذه الوصفات بشكل منتظم قبل العيد للحصول على أفضل النتائج، كما يجب عليك الاهتمام بتنظيف وترطيب بشرتك يوميًا وحمايتها من أشعة الشمس باستخدام واقي الشمس.

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