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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| وفر 70 ألف جنيه واركب سيارة "كسر زيرو" أوتوماتيك.. سعرها نزل 200 ألف جنيه "سوزوكي فرونكس"

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص بـ 200 ألف جنيه .. اشتري PLUS MG RX5 بهذا السعر

تعتبر النسخة PLUS MG RX5 هي أحدث سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث تنتمي السيارة إلى عائلة الـ SUV الرياضية، مع باقة من التجهيزات الداخلية والخارجية تختلف عن النسخة السابقة، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين الأولى بسعر 1,450,000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 1,500,000 جنيه وذلك لموديلات 2024.

 

وفر 70 ألف جنيه .. اركب سيارة "كسر زيرو" أوتوماتيك 2023

تعتبر السيارة ستروين سي اليزيه، واحدة من أشهر سيارات السيدان التي تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 890 ألف جنيه للفئة الأولى COMFORT، و960 ألف جنيه للفئة الثانية LUXURY ضمن موديلات 2024.

 

بأفضل سعر للمستعمل .. اشترِ رينو لوجان "أوتوماتيك" 2017

تعد سيارة رينو لوجان واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تمكنت من تحقيق انتشارًا واسعًا وشعبية كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات بإختلاف اجيالها التي طرحت محليًا.

 

بعد تراجع أسعارها 450 ألف جنيه.. مواصفات بيجو 3008 موديل 2024 |صور

تراجعت قائمة أسعار سيارات شركة بيجو الفرنسية بالسوق المصري للمرة الأولى رسميًا، حيث شهدت انخفاض سعري وصل إلى 500 ألف جنيه لبعض الطرازات، بينما جاءت السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بتخفيض سعري يصل إلى 450 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات الخاصة بتلك النسخة الرياضية.

 

سعرها نزل 200 ألف جنيه.. تخفيضات على سوزوكي فرونكس 2024

انخفضت الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت أسعارها بقيمة قدرها 200 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي لعائلة السيارات الرياضية، واصبحت تقدم سعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه.

 

سيارة رياضية 2019 "فبريكا" أوتوماتيك .. للبيع بأرخص سعر

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات الرياضية، ومنها النسخة شيري تيجو والتي تنتمي إلى فئة الـSUV، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 120 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل.

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