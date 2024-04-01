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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وفر 70 ألف جنيه .. اركب سيارة "كسر زيرو" أوتوماتيك 2023

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه موديل 2023

تعتبر السيارة ستروين سي اليزيه، واحدة من أشهر سيارات السيدان التي تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 890 ألف جنيه للفئة الأولى COMFORT، و960 ألف جنيه للفئة الثانية LUXURY ضمن موديلات 2024.

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ظهرت السيارة ستروين سي اليزيه للبيع على الانترنت، بحالة "كسر الزيرو" حيث خاضت مسافة إجمالية لا تتعدى 300 كيلومتر فقط، وتقدم ضمن موديلات 2023 الفئة الأولى COMFORT، وبسعر ارخص عن قرينتها من موديل 2024 بنحو 70 ألف جنيه.

 ستروين سي اليزيه موديل 2023 

تأتي السيارة ستروين سي اليزيه 2023 بحالة الفبريكا بالكامل، مع رخصة مرورية سارية، بالاضافة إلى عدد من التجهيزات تتضمن نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، ريموت تحكم، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، انذار، نظام ايموبليزر، وسائد هوائية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

 ستروين سي اليزيه موديل 2023 

تعتمد السيارة ستروين سي اليزيه 2023 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 115 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بـ 12.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 ستروين سي اليزيه موديل 2023 

سعر السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 "كسر زيرو" 

 

تباع السيارة ستروين سي اليزيه 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر 820 ألف جنيه.

 ستروين سي اليزيه موديل 2023 
سيارة ستروين سي إليزيه سعر السيارة ستروين سي اليزيه كسر زيرو

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