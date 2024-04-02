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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة رياضية 2019 "فبريكا" أوتوماتيك .. للبيع بأرخص سعر

السيارة الرياضية
السيارة الرياضية شيري تيجو 3 موديل 2019

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات الرياضية، ومنها النسخة شيري تيجو والتي تنتمي إلى فئة الـSUV، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 120 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل.

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وتتمتع السيارة شيري تيجو 3 بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إضافة إلى انتمائها لموديلات 2019، بينما تضم باقة من التجهيزات ابرزها، عجلة قيادة متعددة الوظائف وتدعم الكثير من عناصر التحكم، مرايات جانبية كهربائية، شاشة داخلية تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات.

 السيارة الرياضية شيري تيجو 3 موديل 2019 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 على فتحة سقف كهربائية، وجنوط رياضية، مع مقاعد من الجلد، ومكيف هواء، وانذار مانع للسرقة، بالاضافة إلى قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS.

 السيارة الرياضية شيري تيجو 3 موديل 2019 

وتعتمد السيارة شيري تيجو 3 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 126 حصانا و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 السيارة الرياضية شيري تيجو 3 موديل 2019 

سعر السيارة الرياضية شيري تيجو 3 موديل 2019 

 

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 على الانترنت، بعد أن ظهرت عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر 430 ألف جنيه.

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