النمنم: مصر حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات السابقة

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلما تسجيليا، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

وأكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن مصر حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات السابقة في العديد من المحاور، خاصة في حماية حدود الدولة ومحاربة الإرهاب وتضحيات أكثر من 3 ألاف شهيد وأكثر من 6 ألاف مصاب وجريح.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن ما يحدث في قطاع غزة، كان لمصر موقف واضح في الحفاظ على حدودها وأمنها ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين

وأشار حلمي النمنم إلى أن مصر عملت على محور التنمية من وجود شبكة طرق وجسور ممتدة لم تشهدها على مدار تاريخها مما ساعد على إنشاء العديد من المدن الجديدة، ووصلت مساحة العمران لـ 14 %.

وستكمل مساعد وزير الخارجية الأسبق كلمته قائلا "الدولة اهتمت بملف الحماية الاجتماعية من مشروعات تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة، والصعيد أصبح غير مهمشا.