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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سنوات جني الثمار.. السيسي يدشن ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر، اليوم الثلاثاء، من مبنى البرلمان الجديد بـ العاصمة الإدارية الجديدة.
في مرحلة حساسة نحققت فيها إنجازات ترسم ملامح الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى للبناء عليها.

 

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تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة.. اليوم


ومن المقرر أت ينتقل مقر الحكم في الولاية الثالثة والجديدة للرئيس السيسي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد 1150 عاما ظل فيها مقر الحكم في مدينة القاهرة منذ دخول الفاطميين مصر في العام 969.

وصل الرئيس السيسي  إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، ويعقد لقاء قصيرا مع رئيس مجلس النواب وأمينه العام ووكيلي المجلس قبل أن تبدأ الجلسة العامة لأداء اليمين الدستورية، ويلقي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي في البداية خطاب رئيس (الهيئة الوطنية للانتخابات) الذي أعلن فيه فوز السيسي في الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي، بعد ذلك سيؤدي السيسي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، ثم يلقي خطاباً يحدد فيه مسارات العمل السياسي في المرحلة المقبلة.
تبدأ إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، في نفس اليوم 2 أبريل، وذلك لأن إعلان فوزه بانتخابات 2018 تم نشره في الجريدة الرسمية في 2 أبريل 2018، ووفقا للمادة 41 من الدستور، فإن الفترة الرئاسية الحالية تنتهي في 1 أبريل 2024، ويجب أن يؤدي الرئيس اليمين قبل بدء ولايته الجديدة.

وتشهد الجلسة إجراءات حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ 3 أبريل المقبل وفقا للمادة 140 من الدستور.

يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه

ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

وكان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أعلن يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما تصدَّر نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضح المستشار حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6 % من الأصوات الصحيحة.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أن المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتاً بنسبة 4.5%، بينما حصل المرشح فريد زهران على مليون و767 ألفا و952 صوتاً بنسبة 4%، وجاء في المركز الرابع المرشح عبد السند يمامة بحصوله على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وقال المستشار حازم بدوي إن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 66.8% من عدد الأصوات المقيدة بجداول الانتخابات، بعد مشاركة أكثر من 44 مليون ناخب، وتابع المستشار حازم بدوي أن نسبة التصويت في الانتخابات كانت الأعلى في تاريخ مصر، إذ بلغت 66.8%، ولا توجد أي تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية التي حازت على إشادة من المنظمات المحلية والدولية.


تجري إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.

ومن المقرر أن يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

كما يتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.

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