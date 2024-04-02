الشهادة بـ8000 جنيه.. حبس سائق لإدارته أكاديمية تعليمية دون ترخيص بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس سائق في منتصف الأربعينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، تحت مسمى "أكاديمية خاصة للدراسات والتكنولوجيا المتطورة".

والنصب على المواطنين واستخراج شهادات جامعية ودراسات عُليا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيهًا، متخذًا من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود معلومات بإدارة المدعو (هاني ا ي ع، 44 عامًا، سائق، ومقيم دائرة مركز جرجا).

كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية خاصة للدراسات والتكنولوجيا المتطورة" الكائن بدائرة مركز سوهاج، وأثبتت التحريات أن المتهم اتخذ منه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية، ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبري بالداخل والخارج.

وتنظيمه دورات تدريبية ودراسية وهميه وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5000 إلى 8000 جنيه، للشهادة الواحدة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إستهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهم وعثر على جهاز كمبيوتر وجهاز لاب توب، كارنيات منسوبة لأكاديمية خاصة بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بالأكاديمية، كتب مدون عليها أنها من إعداد أكاديمية خاصة فـي تخصصات متنوعة دفاتر إيصالات إستلام نقدية خاصة بالأكاديمية، عدد شهادات باسم المتهم وآخرين منسوبه للعديد من الجهات والأكاديميات المختلفة، أكلاشيه خاصة بالأكاديمية، إستمارة تسجيل متدرب خاصة بالطلبة، إستمارة تسجيل متدرب خالية البيانات، شهادات نجاح.

ومستخرجات من نجاح بعض الطلاب بالدبلومات الفنية والثانوية العامة، عدد من الصور الضوئية لأرقام قومية خاصة براغبي الإلتحاق بالأكاديمية، كارنيه باسم المتهم منسوب لأكاديمية خاصة يفيد بأنه مقيد بالفرقة الثانية، كارنيه باسم المتهم منسوب لأكاديمية القادة يفيد بأنه مقيد بالفرقة الثالثة، لافته تحمل اسم وشعار أكاديمية خاصة، وأرقام الهواتف الخاصة بها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.