حاول إنقاذه فاستشهدا سويًا.. غرق مزارع ونجار بترعة المراغة في سوهاج

انتهت حياة مزارع في بداية العقد السابع من العمر، غرقًا بترعة دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، أثناء محاولة نجار ثلاثيني إنقاذه فلفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة، بصحبته، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده غرق شخصين بترعة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبین مصرع كل من “حلقة. ك”، 60 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، و"شحاتة. ا"، 37 سنة، نجار، ويقيم دائرة المركز.

وأفاد كل من نجل الأول المدعو “نشأت. ح”، 35 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، وشقيق الثاني المدعو “محروس. ا”، 48 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بأنه عقب انتهاء الأول من ري أرضه الزراعية وغسيله يديه من الترعة، اختل توازنه وسقط بها، وتصادف مرور الثاني، وحال محاولته إنقاذه غرقا سوياً، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.