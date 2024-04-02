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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تزيل 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعديات
ازالة تعديات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود مواجهة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون.


وتابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بإجمالي ٢٠ حاله بناء بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمساحة ٥ آلاف م٢. 


ففي مركز ومدينة منشاة القناطر تم التعامل مع ١٧ حالة تعد علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة ٩ حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بناحية المنصورية بإجمالي مساحة ٤٣٧٥م عبارة عن استراحات دور ارضي ومباني من البلوك الأبيض وأسوار بداخلها تقسيمات لغرف رصدتها وحدات المتغيرات المكانية. 


بالإضافة الي إزالة  ٨ حالات بقري أبو غالب وبني سلامة وبرقاش والقطا وذات الكوم عبارة عن غرف من البلوك الأبيض والطوب والأسمنت مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تصل إلى ٩٠٠م٢ . 


وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعد على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا على مساحة حوالي 100 م . 


وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية الاولي  بقرية منشأة دهشور عبارة عن سور من البلوك على مساحة ٥٢٥ م٢ والثانية بناء مخالف عباره عن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الأحمر على مساحة ١٠٠ م٢ بإجمالي مساحة ٦٢٥ م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين . 


واكد "راشد" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.


وشدد محافظ الجيزة على أهمية الجاهزية الكاملة من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

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