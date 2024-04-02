أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي.. وكاشف لخطة الدولة المستقبلية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه سعدنا اليوم بتشريف الرئيس السيسي لمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي أسمى مناسبة، وسط متابعة من العالم للمشهد الانتخابي في مصر.

وقال محمد أبو العينين، خلال تصريحات للتغطية الخاصة التي قدمها الإعلامي “أحمد موسى”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن خطاب الرئيس السيسي تاريخي، مؤكدا أن الرئيس تحدث عن مستقبل الدولة، ووضع برامج وتكليفات للشعب والحكومة، ووضع معالم النهضة المصرية الحديثة.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي دعا القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وأعطى دفعة قوية للاستثمارات التي يمكن أن تقدم إلى مصر.