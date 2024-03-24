النائب محمد أبو العينين: فريق سيراميكا كليوباترا اتظلم كتير.. ونفتخر بالقيادة الحالية للنادي

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته بالنتائج التي حققها فريقا سيراميكا كليوباترا وديروط في الموسم الكروي الحالي.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، :" سعيد جدا بالنتائج التي حققها ديروط وسيراميكا كليوباترا، رغم أن فريقنا يتعرض للظلم كثيرا".

وأكمل:" نحن نفتخر بالقيادة الحالية للنادي، وبالمواهب التي نقدمها، سواء مع سيراميكا كليوباترا أو ديروط، ويكفي أننا قدمنا رسالة عصرية من نوع جديد للشعب المصري والعربي، وهى تدل على التحضر والإخلاص والوفاء، والإدارة الواعية والطموح الكبير الذي يتمتع به كل فرد في هذه المنظومة".

وأضاف:" أحيي الجميع على المستوى اللائق بكل فرد في المنظومة، وأهنئ ابني طارق، ومعتز البطاوي، العلامة المميزة معنا، الذي بدأ الرحلة معنا منذ البداية وحتى وصولنا للدوري الممتاز".

وأردف:" للأسف لم نكن محظوظين في بعض الأوقات، ولكن في النهاية نحن نقدم تجربة جديدة، أصبحت مثار اعجاب للجميع، وبات الجميع يرغب في تقليدها وتكرارها، هناك الكثير من المواهب التي تبحث عن مكتشف وهذه التجربة هى ديروط، وهى تجربة ناجحة بكل المقاييس".

