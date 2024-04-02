محمد أبوالعينين: الرئيس السيسي أكد أن أولوياته أمن مصر وصون مقدراتها

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر تواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نهضة تنموية، ونجح في تحقيق قيمة مضافة للمشروعات التنموية.

وقال محمد أبو العينين، خلال تصريحات ضمن التغطية الخاصة لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية والتي قدمها الإعلامي “أحمد موسى”، عبر فضائية “صدى البلد” اليوم، ان الرئيس تحدث خلال خطابه اليوم عن نهضة حضارية للدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد أن أولوياته أمن مصر وصون مقدراتها.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية قديما كان لا يساوي شيئا لكنه الأن أصبح يحقق الملايين، مما يدل على التنمية الكبيرة التي تحققت بهذه المنطقة.