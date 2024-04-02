أحمد حسن يكشف سبب غضب جوزيه جوميز من مباراة مودرن فيوتشر

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن غضب المدير الفني جوزيه جوميز للنادي الزمالك بسبب مباراة مودرن فيوتشر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر.. جوميز غاضب بسبب بعض الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين في مباراة مودرن فيوتشر".

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك حقق مكسب مهم أمام فيوتشر بعيدًا عن الأداء، مشيرا إلىأن صاحب الأرض كان من الممكن أن يحافظ على تقدمه لكن الأخطاء كانت وراء خسارته في النهاية، مشيدًا بأداء أحمدسيد زيزو الذي يمتلك سرعات عالية وهداف جيد وساهم في انتصار الفريق الأبيض.

وقال “معوض”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث على فضائية etc، "الزمالك كان محظوظا أمام فيوتشر خصوصا في إدراك التعادل بنهاية الشوط الأول، وبالتأكيد الزمالك يحتاج لتدعيم خط الدفاع، فرغم وجود أكثرمن لاعب لكن المثلوثي يشارك كمساك".