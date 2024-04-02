سرقني خلصت عليه.. المؤبد لسائق قت.ل ابن عمه في المنيب

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائقا بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل ابن عمه بسبب خلافات مالية وشكه في سرقة أمواله من شقته بالمنيب.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20662 لسنة 2023 جنايات الجيزة، بقيام المتهم "علاء.ح" 31 سنة سائق توكتوك، بقتل المجني عليه "سيد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي إثر خلاف إستمر بينهما، وما ان ظفـر بـه حتـى سـدد له طعنه بسلاحه الأبيض استقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز المتهم بغير ترخيص سلاح ابيض " مطواه " علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبنـاء عليـه:

يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد: 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم (5) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧.

بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981:

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بـدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقـا لمـواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مـع استمرار حبس المتهم.

جاء في أدلة الثبوت أقوال بعض شهود العيان، من بينهم الشاهد " أيمن.م" 43 سنة شقيق المجني عليه،" بأنه وإبان تواجده بمسكنه حضر اليه المتهم وبصحبته المجني عليه مصابًا بصدره غارقًا في دمائه فتوجها

إلى مستشفي ام المصريين العام واخطر بوفاة شقيقه متأثرًا بإصابته.

و شهدت "حنان محمد" زوجة المتهم، بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم يوم الواقعة لسبق خلاف بينهما بسبب شك الأخير في قيام المجني عليه بسرقته، فتطورت المشاجرة فاصطحب المتهم المجني عليه إلى قطعة أرض فضاء بجوار مسكنهما وطعنه طعنة استقرت أسفل منتصف صدر المجني عليه محدثًا ما به من إصابة والتي أودت بحياته.