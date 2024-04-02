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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تصور أمها في وضع مخل مع غريب وتسلم الفيديو للأب| تفاصيل

صدى البلد

كشفت فتاة عن خيانة والدتها لوالدها بعدما رأتها في وضع مخل عدة مرات مع رجل غريب يتردد على المنزل في غياب الزوج، ما دفعهما لتصويرهما مقطع فيديو وسلمته لوالدها. 

 

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من أحد المواطنين يتهم زوجته بالخيانة مع أحد الأشخاص، وأن هناك لقاءات جنسية جرت بينهما على فراشه بغرفة نومه.

 

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وأضاف المبلغ أن ابنته أخبرته أنها شاهدت أمها في أوضاع مخلة مع رجل غريب داخل غرفة نومها، ووثقت هذه اللقاءات بهاتفها المحمول وقدمتها له، ما دفعه للتقدم ببلاغ إلى الشرطة يتهم زوجته بالزنا، وأكد أن بحوزته مقاطع فيديو توثق هذه الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

الزنا صورتهم فيديو فتاة تكشف خيانة أمها وضع مخل قسم شرطة الهرم

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