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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد عاطل اغتـ.صب فتاة من ذوي الهمم بالوراق

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الكلية استمرار حبس عاطل التهم جسد فتاة من ذوي الهمم 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما انتهك جسدها بلا رحمة أعلى سطح منزل بمنطقة الوراق، حيث جردها من ملابسها واغتصبها في غفلة من والدتها التي اعتادت أن تصطحبها معها إلى مكان عملها.

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تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه حضور "صباح. ز"، 45 سنة، عاملة نظافة، بصحبة ابنتها "هيام.ع"، 20 سنة، إلى ديوان القسم وحررت محضرا أمام العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة تتهم فيه"إسلام. م"، 20 سنة، عاطل، لقيامه بالتعدي جنسيًا على ابنتها أعلى سطح منزل مجاور لمكان عملها.

وأفادت بأن ابنتها تعاني من إعاقة ذهنية وأن أحد سكان عقار مجاور لمحل عملها قال لها إنه شاهد المتهم يتعدى جنسيًا على ابنتها أعلى سطح العقار، وبسؤال المجني عليها أيدت أقوال والدتها، وتمكن المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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