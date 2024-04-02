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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي أسس لنهضة قومية ساهمت في تحقيق الاستقرار والتنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة، مهنئاً الشعب المصري باستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال أيضًا الإنجازات والتنمية والبناء التي بدأها الرئيس منذ 10 سنوات ماضية في كافة المجالات.


وأكد وهبة، في بيان له اليوم ، أن ما شهده الماراثون الانتخابي الأخير، واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية عكس وعي الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على حقوقه وأداء واجباته الوطنية، مما نتج عنه التعبير عن إرادته باختيار الرئيس السيسي، اختيارًا نابعا عن إرادة وثقة حقيقية في قيادة حكيمة استطاعت أن تعبر بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، وقيادة أسست لنهضة قومية جديدة، حافظت على أمن البلاد، وتمكنت من القضاء على الإرهاب.


وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أسس لدولة قادرة على مواجهة أية تحديات، مهما كان حجمها أو خطورتها، وتعزيز فرص المشاركة في صناعة مستقبل مشرق لهذا الوطن، وتحقيق الاستقرار والتنمية في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات الرئاسية التي من شأنها تحسين حياة المواطنين، لا سيما في المناطق النائية في جميع ربوع مصر.


وأضاف وهبة أن الرئيس السيسي حقق طفرة اقتصادية وتشريعية ساهمت في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير رغم الأزمات العالمية، فكان من بين إنجازاته القضاء على العشوائيات وتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة بمساهمة من القطاع الخاص، وإحداث تنمية شاملة، طالت قطاعات الصحة والتعليم والأسرة والصناعة والسياحة والزراعة، وغيرها من القطاعات والمجالات المختلفة.

السيسي اليمين الدستورية مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي إيهاب وهبه

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